LIVE Italia-Svezia Europei curling 2025 in DIRETTA | iniziano le sfide contro le favorite al titolo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Svezia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’ Italia, che ha iniziato molto bene il suo torneo con cinque vittorie su sei gare disputate, parte come una delle favorite della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
