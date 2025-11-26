LIVE Italia-Svezia 4-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri pareggiano nel nono end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 10.33: Stone azzurra a unto dopo 6 tiri ma la Svezia toglie la guardia centrale italiana 10.31. Due stone scozzesi a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end 10.27; Peccato! Questione di millimetri e arriva solo un punto per gli azzurri che dunque dovranno giocarsi la partita sulla mano svedese. Davvero questione di millimetri. 10.25: Retornaz piazza la doppia bocciata e potrebbe aver conquistato il doppio punto per l’Italia. Servirà la misurazione? 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
La cantante racconta la sua esperienza in Svezia dove ha ricevuto complimenti per la sua voce, cosa mai accaduta in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Pericoli azzurri ai playoff, chi rischia l'Italia: Svezia da evitare, Irlanda del Nord più abbordabile Vai su X
LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano il maestro Edin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling ... Secondo oasport.it
Italia-Svezia 4-0, cronaca e tabellino: segnano Pisilli (doppietta), Camarda e Berti - Terzo successo in altrettante gare per l'Under 21 di Silvio Baldini nelle qualificazioni agli Europei 2027. Lo riporta sport.sky.it
Pisilli show, il cucchiaio di Camarda, Berti gol a casa sua: l'U21 di Baldini trita la Svezia - Al Manuzzi, nel tridente di Baldini Cherubini è a destra, Camarda in mezzo, Koleosho a sinistra. Scrive gazzetta.it