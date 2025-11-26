LIVE Italia-Svezia 3-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | si torna in parità dopo sette end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 10.02: Una stone scozzese nella casa a metà dell’ottavo end 9.59: Casa libera ma guardie esterne per l’Italia e centrali per la Svezia dopo 4 tiri dell’ottavo end 9.55: È un Retornaz ispirato quello che togli una delle due stone svedesi dal punto e rende pressoché impossibile l’ultimo tiro di Edin che ci prova a piazzare il secondo punto ma non riesce, un punto svedese e si torna in parità dopo sette end 9.53: Chirurgico Edin, bocciata multipla e ora sono due le stone svedesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
La cantante racconta la sua esperienza in Svezia dove ha ricevuto complimenti per la sua voce, cosa mai accaduta in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Pericoli azzurri ai playoff, chi rischia l'Italia: Svezia da evitare, Irlanda del Nord più abbordabile Vai su X
LIVE Italia-Svezia 3-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre mai in partita, arriva la terza sconfitta - 12: Appuntamento a domani per altre tre sfide delle due squadre azzurre all’Europeo. oasport.it scrive
LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano il maestro Edin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling ... Lo riporta oasport.it
Italia, Severini: "Questa volta con la Svezia vogliamo anche i 3 punti. Non solo la prestazione" - Continua la preparazione dell’Italia Femminile in vista della sfida di venerdì (ore 18:20 diretta su Rai2) contro la Svezia. Secondo tuttomercatoweb.com