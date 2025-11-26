CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 10.02: Una stone scozzese nella casa a metà dell’ottavo end 9.59: Casa libera ma guardie esterne per l’Italia e centrali per la Svezia dopo 4 tiri dell’ottavo end 9.55: È un Retornaz ispirato quello che togli una delle due stone svedesi dal punto e rende pressoché impossibile l’ultimo tiro di Edin che ci prova a piazzare il secondo punto ma non riesce, un punto svedese e si torna in parità dopo sette end 9.53: Chirurgico Edin, bocciata multipla e ora sono due le stone svedesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: si torna in parità dopo sette end