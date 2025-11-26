LIVE Italia-Svezia 1-1 Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri pareggiano nel terzo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 8.46: Non riesce la magia della doppia bocciata a Retornaz che si prende il punto del pareggio 8.44: Stone azzurra a punto ma due svedesi nella casa prima degli ultimi due tiri 8.39: Sempre stone svedese a punto dopo 10 tiri del secondo end con una stone azzurra nella casa 8.35: Stone svedese a punto dopo 4 tiri del primo end 8.30: Bene gli azzurri e in particolare Retornaz che costringe Edin a prendere il punto con ben tre stone scozzesi nella casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
