LIVE Italia-Svezia 0-0 Europei curling 2025 in DIRETTA | primo end annullato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 8.26: Leggermente lungo l’ultimo tiro di Mosaner, la Svezia piazza due stone a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 8.22: Stone azzurra dopo 9 tiri del secondo end 8.19: Stone svedese a punto dopo 4 tiri del secondo end 8.16: primo end annullato, bene gli azzurri a difendersi dai tentativi della squadra svedese 8.12: Una stone scozzese a punto senza guardia dopo 12 tiri del primo end 8.08: La doppia bocciata di Arman lascia solo una stone azzurra a punto dopo 7 tiri del primo end 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
