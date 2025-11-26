LIVE Italia-Danimarca Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 PRIMO END  12:58 Ancora pochi minuti ci separano all’importante sfida. 12:53 Danesi che invece sarebbero già qualificate in caso di vittoria. La cosa certa è che entrambe le compagini non potranno fare calcoli. 12:48 Azzurre costrette a vincere per poi giocarsi la qualificazione alle semifinali nell’ultima giornata in programma domani. 12:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Danimarca. Poco meno di 20 minuti all’inizio del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

