LIVE Italia-Danimarca 4-4 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | parità a due end dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 15:20 Gran doppia bocciata di Holtermann. Le danesi stanno giocando benissimo. 15:17 Danesi che potranno far leva sull’ultimo tiro. Bisogna evitare di subire più di un punto. NONO END 15:13 Constantini decide di mettere il punto. Parità dopo otto end. 15:12 Bocciata clamorosa di Dupont, che spazza via le stone dalla casa. 15:10 Tocca a Dupont e Constantini. Non si può sbagliare. 15:07 Ottimo il tiro di Mathis, che piazza la bocciata mettendo la stone italiana a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-4, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: parità a due end dal termine

