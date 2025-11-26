LIVE Italia-Danimarca 3-3 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | parità dopo sei end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 14:41 Italia che potrà contare sull’ultimo tiro. Intanto le danesi non piazzano la guardia e di conseguenza si può già bocciare. SETTIMO END 14:36 La skip danese piazza il punto per evitare una nuova mano rubata. Italia-Danimarca 3-3 dopo sei end. 14:35 Ottimo hit and roll di Constantini, che nasconde bene la stone rendendo praticamente impossibile la giocata da due punti per Dupont. 14:32 Tocca alle skip con al momento un punto danese. 14:30 Helse reagisce con una perfetta doppia bocciata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Italia e Danimarca unite nel segno dell’artista Jorn | #UnivrMagazine Nuova collaborazione internazionale per l’Ateneo di Verona. Il Dipartimento di Culture e Civiltà - Università di Verona ha affiancato una delegazione nazionale in Danimarca per l’inaugurazi - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026, le fasce playoff: 1) Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina 2) Galles, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia 3) Albania, Bosnia, Irlanda, Kosovo 4) Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Romania, Svezia Semifinali 1-4, 2-3, giovedì i sorteggi. Preghiamo in Vai su X
LIVE Italia-Danimarca 7-5, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria che avvicina gli azzurri alle semifinali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Come scrive oasport.it
LIVE Italia-Danimarca, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it