LIVE Italia-Danimarca 2-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | parità dopo quattro end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 QUINTO END 13:58 Non può sbagliare l’azzurra. Punto Italia, che si porta sul 2 pari dopo quattro end. 13:56 Dupont gioca una difficile e perfetta doppia bocciata. Constantini costretta a marcare il punto singolo. 13:54 Piccola indecisione di Halse, che ci lascia uno spiraglio di doppio punto. Vedremo Dupont cosa riuscirà ad inventarsi. 13:52 A metà end c’è una stone italiana a punto, ma anche in questo caso la visuale di gioco è pienamente aperta nel mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-2, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: parità dopo quattro end

