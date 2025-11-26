LIVE Italia-Danimarca 1-1 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 TERZO END 13:31 Stavolta è semplicemente impeccabile il draw della skip azzurra. Punto Italia, che si porta sull’1 pari dopo due end. 13:30 Dupont mette il secondo punto danese. Ora Stefania non può sbagliare. 13:28 Errore di Constantini, che gioca un draw velocissimo facendo terminare la stone addirittura fuori dalla casa. Dupont ne può approfittare con l’ultimo tiro. 13:27 Hit and roll precisissimo di Dupon, che piazza la pietra danese nel centro della casa nascondendola dietro le guardie. 🔗 Leggi su Oasport.it
