LIVE Italia-Brasile Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | sfida alle n1 del ranking!

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, partita valevole per la seconda giornata del Mondiale di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo nel girone D per una sfida di altissimo livello: le ragazze di Franscea Salvatore affronteranno la corazzata brasiliana, n.1 del ranking e tra le favorite per la vittoria finale. Il cammino dell’Italia è iniziato nel migliore con una convincente vittoria contro l’abbordabile Panama. Nella gara inaugurale di questo torneo iridato le italiane si sono imposte con un pesante 17-0, utile soprattutto per trovare fiducia e per rompere il ghiaccio in questa competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia brasile mondiali calcio a 5 femminile 2025 in diretta sfida alle n1 del ranking

© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: sfida alle n.1 del ranking!

Argomenti simili trattati di recente

live italia brasile mondialiDove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming - Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Si legge su oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3°-4° posto, canale, streaming - Non è ancora finito l'ottimo percorso dell'Italia ai Mondiali Under 17 di calcio 2025, che si stanno disputano all'Aspire Zone di Doha (in Qatar). Si legge su oasport.it

live italia brasile mondialiAncelotti, il flop dell'Italia e la battuta sul rinnovo che mette frette al Brasile: sarà ct fino ai Mondiali 2030 - Norvegia: la reazione del ct, pronto a legarsi al Brasile fino ai Mondiali del 2030. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Brasile Mondiali