LIVE Italia-Brasile Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | sfida alle n1 del ranking!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, partita valevole per la seconda giornata del Mondiale di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo nel girone D per una sfida di altissimo livello: le ragazze di Franscea Salvatore affronteranno la corazzata brasiliana, n.1 del ranking e tra le favorite per la vittoria finale. Il cammino dell'Italia è iniziato nel migliore con una convincente vittoria contro l'abbordabile Panama. Nella gara inaugurale di questo torneo iridato le italiane si sono imposte con un pesante 17-0, utile soprattutto per trovare fiducia e per rompere il ghiaccio in questa competizione.

© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: sfida alle n.1 del ranking!