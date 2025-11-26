LIVE Italia-Brasile Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | sfida alle n1 del ranking!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, partita valevole per la seconda giornata del Mondiale di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo nel girone D per una sfida di altissimo livello: le ragazze di Franscea Salvatore affronteranno la corazzata brasiliana, n.1 del ranking e tra le favorite per la vittoria finale. Il cammino dell’Italia è iniziato nel migliore con una convincente vittoria contro l’abbordabile Panama. Nella gara inaugurale di questo torneo iridato le italiane si sono imposte con un pesante 17-0, utile soprattutto per trovare fiducia e per rompere il ghiaccio in questa competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Al #Mondiale arriva la partita dei sogni, c’è Brasile-Italia. #Salvatore: “Ce la giochiamo a viso aperto” - facebook.com Vai su Facebook
AAIB- Italia Brasile (@AAItaliaBrasile) / Posts and Replies / X Vai su X
Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming - Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3°-4° posto, canale, streaming - Non è ancora finito l'ottimo percorso dell'Italia ai Mondiali Under 17 di calcio 2025, che si stanno disputano all'Aspire Zone di Doha (in Qatar). Si legge su oasport.it
Ancelotti, il flop dell'Italia e la battuta sul rinnovo che mette frette al Brasile: sarà ct fino ai Mondiali 2030 - Norvegia: la reazione del ct, pronto a legarsi al Brasile fino ai Mondiali del 2030. Scrive sport.virgilio.it