CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Nonostante questa sconfitta infatti l’Italia è ancora pienamente in corsa per la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta. Le azzurre si giocheranno tutto contro l’Iran sabato mattina alle 10.00: le due formazioni arrivano a pari punti allo scontro diretto, ma le italiane sono in vantaggio nella differenza reti in virtù del 17-0 rifilato a Panama. Potrete seguire l’incontro qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE 15.15 Nell’ultimo minuto di gioco è stata espulsa Mansueto per un intervento alto ed in ritardo sulla caviglia di Taty. L’azzurra non sarà quindi disponibile per la sfida con l’Iran di sabato, dove le azzurre si giocheranno la qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Brasile 1-6, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre resistono per un tempo, poi si arrendono alle brasiliane