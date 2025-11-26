LIVE Italia-Brasile 1-6 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre provano a rialzare la testa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6.14 Berte tira direttamente su calcio piazzato ma non riesce a sorprendere Julia, entrata tra i pali al posto di Bianca. -6.16 Confermata la decisione di campo. Non c’è cartellino rosso per Natalinha Gli arbitri vanno al video review per un cartellino rosso -6.16 Palla in avanti per Boutimah, che controlla e torna dietro dove viene fermata fallosamente da Natalinha. Quarto fallo per il Brasile. -6.28 Le azzurre stanno provando a far girare il pallone nella ricerca di uno spazio. -7.41 Torna in campo Boutimah, uscita per qualche secondo dopo la botta subita precedentemente all’anca. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 28 novembre Penelope Italia partecipa al primo seminario nazionale del Brasile organizzato dall'Università Nazionale di San Paolo. Un momento di studio, di conoscenza, di condivisione,di scambio di normative e prassi. Non c'è nessun confine per gli scom - facebook.com Vai su Facebook
AAIB- Italia Brasile (@AAItaliaBrasile) / Posts and Replies / X Vai su X
LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre capiranno il loro valore contro le n.1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it
DIRETTA/ Italia Brasile volley (risultato finale 3-1): vittoria azzurra, terzo trionfo! (VNL 2025, 27 luglio) - Diretta Italia Brasile volley, Streaming video tv: andrà in scena per l'ultimo atto il remake della finale del 2022 (vittoria azzurra) (VNL 2025, 27 luglio) Termina la diretta Italia Brasile volley, ... Da ilsussidiario.net
Diretta/ Italia Brasile (risultato finale 3-2): vittoria leggendaria, si va per l’oro! Mondiali volley 2025 - Diretta Italia Brasile streaming video Rai 1: orario e risultato live della semifinale dei Mondiali volley 2025 con le Azzurre, oggi sabato 6 settembre Italia Brasile 3- Secondo ilsussidiario.net