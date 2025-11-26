CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15.11 Larghissimo il tiro di Bianca. -16.00 Berte non controlla il pallone che esce in rimessa laterale -16.28 Emilly si porta avanti il pallone con la suola e poi tira da posizione defilata. Sestari para e si rifugia in angolo -17.32 Finire bene questa partita sarebbe importante per acquisire fiducia in vista della sfida con l’Iran di sabato, dove le azzurre si giocheranno la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta. -18.01 Le italiane devono essere brave a non disunirsi e a rimanere in partita mentalmente. Mancano ancora tantissimo tempo -18. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Brasile 1-4, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: uno-due micidiale di Amandhina