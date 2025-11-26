CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Negli ultimi minuti del primo tempo l’Italia ha rischiato in un paio di occasioni, con le brasiliane che stanno lavorando molto bene su Ana Luiza. A salvare la porta azzurra però è stata Sestari, autrice di un paio di grandi parate che hanno permesso alla propria squadra di andare all’intervallo sul -1. 14.19 Al minuto 6? 39? l’Italia ha trovato il gol del pareggio con Renathina su calcio d’angolo. Il pari è durato poco meno di 5 minuti con Emilly che ha trovato la rete del nuovo vantaggio brasiliano con una grande soluzione di prima intenzione dalla distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Brasile 1-2, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: buon primo tempo delle azzurre,