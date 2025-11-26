LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3 Champions League calcio in DIRETTA | De Ketelaere firma il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Goooooooooooooooooooool, De Ketelaere, Scamacca trova la traversa ma il belga è pronto per il tap in, Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3. 64? Atalanta entrata con un altro piglio in campo. 62? Gooooooooooooooooool, Ederson, sbandano i tedeschi e l’Atalanta ne approfitta con Ederson che trova un bel gol, Eintracht Francoforte-Atalanta 0-2. 60? Gooooooooooooooooooool, Lookman, palla perfetta di De Ketelaere che serve tutto solo Lookman che non sbaglia, Eintracht Francoforte-Atalanta 0-1. 58? Dentro Bahoya e fuori Burkardt. 56? Pronto il cambio per l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Oasport.it

