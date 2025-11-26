LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.47 Ottimo primo tempo dell’Atalanta che però non riesce a sbloccare la partita, da segnalare due pali, uno di Lookman e l’altro di Scamacca. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Eintracht Francoforte-Atalanta 0-0. 43? Possesso palla continuo dell’Atalanta. 41? Difficile trattenere Doan, grande prestazione del giapponese. 39? Zappacosta non controlla il pallone, riparte l’Eintracht Francoforte. 37? Palo anche di Scamacca il minuto dopo, sfortunata l’Atalanta. 35? Magia di Lookman che poi con il sinistro trova il palo. 33? Possesso palla prolungato dell’Eintracht. 🔗 Leggi su Oasport.it
