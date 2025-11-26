LIVE Eintrach Francoforte-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | grande occasione per Chaibi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Chaibi tira di piatto a botta sicura, ci pensa Carnesecchi. 9? Burkardt prova il tiro, tentativo sporcato dalla difesa. 7? Molto offensiva in campo la squadra di Palladino. 5? Buon inizio di partita dell’Atalanta, possesso palla prolungato dei neroazzurri. 3? Partita subito con ritmi alti, cross di Lookman che finisce fuori. 1? Inizia la partita! 20.57 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Champions League in corso. 20.53 Lazar Samardzic ha realizzato tre gol in Champions League dall’inizio della scorsa stagione, tutti da subentrato – tra i calciatori che hanno realizzato il 100% delle loro reti nella competizione nel periodo partendo dalla panchina, nessuno ha realizzato di più rispetto al centrocampista dell’Atalanta (come Harvey Barnes, Ángel Correa, Marco Asensio e Nemanja Radonjic). 🔗 Leggi su Oasport.it
