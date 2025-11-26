LIVE | Economia rigenerazione e giovani | immaginiamo insieme l' Arezzo del futuro
Come immaginiamo l'Arezzo di domani? Come sarà la città? Da chi sarà abitata? Domande non semplici che prevedono risposte altrettanto complesse. Ed è partendo da questo spunto che la redazione di Arezzo Notizie, in occasione dei suoi 25 anni di attività, ha scelto di dare vita a un momento di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Economia libidinale – scritto di rottura di Lyotard che mostra la grande portata critica del suo pensiero – l’affermazione del desiderio si colloca in una prospettiva di emancipazione antropologica e di rigenerazione storico-politica. Una strategia liberatoria del - facebook.com Vai su Facebook
Storia di Ferwood, azienda che allunga la vita alle macchine per la lavorazione del legno e vince in Europa la sfida dell’economia circolare #dirittoallariparazione #economiacircolare #greenplanner #rigenerazione Vai su X
Economia: a Castel Gandolfo dal 28 al 30 novembre il meeting globale “Restarting the Economy” - Dal 28 al 30 novembre giovani provenienti da oltre 60 Paesi si riuniranno a Castel Gandolfo per “un tempo di liberazione, restituzione e rigenerazione, che interpella profondamente il nostro modo di p ... Scrive agensir.it