LIVE Atletico Madrid-Inter Champions League calcio in DIRETTA | manca poco all’inizio del match Chivu sceglie Bonny in coppia con Lautaro

20.40 Eccoci, mancano venti minuti all'inizio della partita! 20.00 Buonasera amici di OA Sport, manca circa un'ora all'inizio della sfida di Champions League tra l'Inter e l'Atletico Madrid. Di seguito le due formazioni ufficiali. ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chirstian Chivu. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra Inter e Atletico Madrid, valido per la quinta giornata della prima fase della Champions League.

Atletico Madrid XI: Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez. Inter XI: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Bonny. #ChampionsLeague

