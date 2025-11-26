LIVE Atletico Madrid-Inter Champions League calcio in DIRETTA | importante fare punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra Inter e Atletico Madrid, valido per la quinta giornata della prima fase della Champions League. Trasferta complicata per gli uomini di mister Christian Chivu che dovranno affrontare la terza forza del campionato spagnolo, almeno secondo la storia degli ultimi anni, dietro alle corazzate Real Madrid e Barcellona. Un match da non sottovalutare, con i nerazzurri che vorranno rifarsi dopo la sconfitta dolorosissima subita nel derby contro il Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 grazie alla rete dello statunitense Christian Pulisic e alla grande parata del francese Mike Maignan che ha fermato con brillantezza il rigore tirato da Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Oasport.it

