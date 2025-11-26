LIVE Atletico Madrid-Inter Champions League calcio in DIRETTA | Chivu schiera Bonny con Lautaro Alvarez guida i Colchoneros

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Buonasera amici di OA Sport, manca circa un’ora all’inizio della sfida di Champions League tra l’Inter e l’Atletico Madrid. Di seguito le due formazioni ufficiali. ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chirstian Chivu. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra Inter e Atletico Madrid, valido per la quinta giornata della prima fase della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletico Madrid-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: Chivu schiera Bonny con Lautaro, Alvarez guida i Colchoneros

