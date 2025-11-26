LIVE Atletico Madrid-Inter 2-1 Champions League calcio in DIRETTA | i Colchoneros vincono un match lottato con il colpo di testa finale di Gimenez
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live dell’Inter che ha perso contro l’Atletico Madrid. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo una buona continuazione di serata! 23.03 Nonostante la sconfitta dell’Inter, c’è stata la vittoria dell’Atalanta per 0-3 contro il Francoforte. Di seguito, gli altri risultati della serata di Champions League: Arsenal-Bayern Monaco 3-1 Liverpool-PSV Eindhoven 1-4 Olympiacos-Real Madrid 3-4 PSG-Tottenham 5-3 Sporting Lisbona-Club Brugge 3-0 23.02 I nerazzurri devono ancora diventare grandi ma avranno occasione di rifarsi subito cercando di spezzare la scia di due sconfitte consecutive grazie alla prossima giornata di Serie A, nel corso della quale avrà a che fare con il Pisa di Gilardino il prossimo 30 novembre alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
L'Atletico Madrid passa in vantaggio sull'Inter con Julian Alvarez, dopo una lunga revisione al VAR per un ipotetico tocco di mano di Alex Baena Noi ancora non riusciamo a capire se la tocchi con la mano o no #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Squadre ormai prossime all'ingresso in campo: clima a dir poco vibrante al Wanda Metropolitano. 20:56 - Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Atletico Madrid-Inter LIVE 2-1, risultato finale della partita di Champions League: Gimenez gela i nerazzurri, gli highlights - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Atletico Madrid-Inter 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net