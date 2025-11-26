LIVE Atletico Madrid-Inter 2-1 Champions League calcio in DIRETTA | i Colchoneros vincono un match lottato con il colpo di testa finale di Gimenez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live dell’Inter che ha perso contro l’Atletico Madrid. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo una buona continuazione di serata! 23.03 Nonostante la sconfitta dell’Inter, c’è stata la vittoria dell’Atalanta per 0-3 contro il Francoforte. Di seguito, gli altri risultati della serata di Champions League: Arsenal-Bayern Monaco 3-1 Liverpool-PSV Eindhoven 1-4 Olympiacos-Real Madrid 3-4 PSG-Tottenham 5-3 Sporting Lisbona-Club Brugge 3-0 23.02 I nerazzurri devono ancora diventare grandi ma avranno occasione di rifarsi subito cercando di spezzare la scia di due sconfitte consecutive grazie alla prossima giornata di Serie A, nel corso della quale avrà a che fare con il Pisa di Gilardino il prossimo 30 novembre alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

