CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93? IL GOL DELL’ATLETICO MADRID!!! HA SEGNATO GIMENEZ! Da calcio d’angolo, gli spagnoli trovano il vantaggio probabilmente definitivo del match grazie all’incornata del difensore e capitano uruguagio. 2-1 per i Colchoneros! 91? Grande cavalcata di Simeone sulla fascia destra, bravo Carlos Augusto a rimontare l’argentino che tocca per ultimo il pallone. 89? Gioco interrotto per soccorrere Akanji che ha ricevuto un’altra botta importante. 86? Cross pericoloso nei pressi di Sorloth che Sommer è bravo a intercettare. Può succedere davvero di tutto in questo finale di partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletico Madrid-Inter 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: Gimenez segna il gol del vantaggio al 93?!