LIVE Atletico Madrid-Inter 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | Zielinski riporta la gara in equilibrio!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? IL GOL DEL PAREGGIO!! ZIELINSKI TROVA LA RETE!! Pareggio meritato dell’Inter con il centrocampista polacco ex Napoli che sfrutta al meglio la verticalizzazione di Bonny! 1-1. 53? L’Inter sta schiacciando l’Atletico Madrid nella sua metà campo. 51? Tiro strozzato di Barella che la deviazione di Bastoni porta fuori. 49? Grande imbucata di Lautaro per Dimarco, ma Musso esce ancora perfettamente sull’esterno italiano. 46? TRAVERSA DI BARELLA!! Il cagliaritano sfrutta al meglio il lancio di Bastoni in verticale che stoppa in area di rigore, tenta il pallonetto che però si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Oasport.it
