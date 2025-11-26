LIVE Atletico Madrid-Inter 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | minuti finali di un match equilibrato i nerazzurri vogliono la vittoria!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Calcio d’angolo battuto verso Thuram che è bravo a girare il pallone verso la porta, ma non trova lo specchio. 83? Sommer para il tiro di Pubill ma il pallone resta in area di rigore. Griezmann prova ad anticipare Bastoni che vince il rimpallo. 82? Parata facile di Musso sul colpo di testa morbido di uno smarcato Akanji. 81? Esposito liscia il pallone nel momento della conclusione ma quasi riesce a favorire Henrique che viene murato dalla difesa dell’Atleti. 80? Dimarco lascia spazio a Luiz Henrique. 79? Che rischio per Nico Gonzalez che, nonostante una grandissima chiusura, ha sfiorato l’autogol. 🔗 Leggi su Oasport.it
