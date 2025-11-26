LIVE Atletico Madrid-Inter 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | Alvarez trova il vantaggio dei Colchoneros dopo 10?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Momento di equilibrio nel match, con Alvarez che con un tiro lontano e debole cerca di spezzare. 22? Solo richiamo verbale per Dimarco che entra in ritardo su Simeone, figlio di Diego. 21? Zielinski tira ma prende in pieno Bonny! 19? Calhanoglu ci prova da lontanissimo con un tiro da fuori che impensierisce Musso. 17? Hancko tenta il tiro al volo che diventa un cross pericolosissimo che Alvarez sfiora per centimetri. 14? Nonostante lo svantaggio, l’Inter continua a pressare come il primo minuto. I Colchoneros sono sempre bravi, tuttavia, ad uscire dal pressing nerazzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
#AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Atletico Madrid-Inter LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 22': conclusione al veleno di Calhanoglu, Musso manda in calcio d'angolo - Zielinski calcia dal limite dell'area, palla che finisce sul corpo di Bonny. Secondo fcinternews.it
LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 12': Letexier torna in campo e convalida la rete di Julian Alvarez - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. Scrive fcinternews.it