LIVE Atletico Madrid-Inter 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | Alvarez trova il vantaggio dei Colchoneros dopo 10?

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Momento di equilibrio nel match, con Alvarez che con un tiro lontano e debole cerca di spezzare. 22? Solo richiamo verbale per Dimarco che entra in ritardo su Simeone, figlio di Diego. 21? Zielinski tira ma prende in pieno Bonny! 19? Calhanoglu ci prova da lontanissimo con un tiro da fuori che impensierisce Musso. 17? Hancko tenta il tiro al volo che diventa un cross pericolosissimo che Alvarez sfiora per centimetri. 14? Nonostante lo svantaggio, l’Inter continua a pressare come il primo minuto. I Colchoneros sono sempre bravi, tuttavia, ad uscire dal pressing nerazzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletico madrid inter 1 0 champions league calcio in diretta alvarez trova il vantaggio dei colchoneros dopo 10

© Oasport.it - LIVE Atletico Madrid-Inter 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Alvarez trova il vantaggio dei Colchoneros dopo 10?

Approfondisci con queste news

live atletico madrid interAtletico Madrid-Inter LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

live atletico madrid interLIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 22': conclusione al veleno di Calhanoglu, Musso manda in calcio d'angolo - Zielinski calcia dal limite dell'area, palla che finisce sul corpo di Bonny. Secondo fcinternews.it

live atletico madrid interLIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 12': Letexier torna in campo e convalida la rete di Julian Alvarez - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. Scrive fcinternews.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atletico Madrid Inter