LIVE Atletico Madrid-Inter 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il match del Wanda Metropolitano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Letexier è stato chiamato al Var! 9? GOL ANNULLATO ALL’ATLETICO MADRID! Alvarez trova la rete del vantaggio ma Letexier fischia il fallo di mano precedente di Baena. Grande attesa per la decisione del Var. 8? Contropiede micidiale dell’Inter portato avanti da Barella: il cagliaritano trova Bonny che appoggia la sponda per Lautaro. Il tentativo di prima intenzione dell’argentino è troppo debole per impensierire l’ex portiere di Udinese e Atalanta. 6? Molina cerca la palla in area per Alvarez che non ci arriva per un soffio. 4? ANCORA DIMARCO! Bastoni lancia in verticale con l’ex Parma che sfrutta il velo di Lautaro per ricevere palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletico Madrid-Inter 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia il match del Wanda Metropolitano!

Scopri altri approfondimenti

Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Atletico Madrid-Inter diretta Champions League: segui la sfida tra Chivu e Simeone LIVE - L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i ... Riporta corrieredellosport.it

Atletico Madrid-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

Atletico Madrid-Inter, formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... tuttosport.com scrive