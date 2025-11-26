LIVE | Arezzo Notizie compie 25 anni Tutti gli appuntamenti di Arezzo Immagina

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come immaginiamo l'Arezzo di domani? Come sarà la città? Da chi sarà abitata? Domande non semplici che prevedono risposte altrettanto complesse. Ed è partendo da questo spunto che la redazione di Arezzo Notizie, in occasione dei suoi 25 anni di attività, ha scelto di dare vita a un momento di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Live Arezzo Notizie Compie