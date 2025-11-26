LIVE Alle 21 Atletico-Inter le ultime | Chivu con Esposito a destra c' è Luis Henrique
In campo per la quinta giornata di Champions. I nerazzurri hanno vinto le prime quattro partite. I ragazzi di Simeone sono a 6 punti, con 2 vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Atletico Madrid-Inter stasera: Sky, Prime o in chiaro? Ecco dove vederla in tv >> https://buff.ly/vg8upEI - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Youth League, Atletico Madrid-Inter al via alle 16: Carbone punta su Mancuso-Mosconi e Iddrissou Vai su X
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, probabili formazioni - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Scrive tuttosport.com
Dove vedere Atletico Madrid-Inter stasera (anche gratis) in streaming, la partitissima del mercoledì di Champions League - Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Da gqitalia.it
Atletico Madrid-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Segnala sport.sky.it