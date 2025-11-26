L’Italietta di Meloni arranca ma il Pd preferisce baci abbracci e autocompiacimento
Troppo entusiasmo, care tutte e cari tutti: l’innamoramento di sé, sospinto da un buon risultato in due R egioni del Paese, è ciò da cui il Partito Democratico, che da anni oscilla tra autocompiacimento e smarrimento, deve guardarsi. È una malattia antica della sinistra italiana: basta un refolo di vento favorevole, un risultato positivo locale, ed ecco che si leva il coro dell’autoconferma. Non è per spaccare il capello in quattro. È l’autorevole Istituto Cattaneo che afferma che le regionali «hanno confermato la sostanziale stabilità dell’elettorato, almeno per quanto riguarda l’equilibrio complessivo tra centrodestra e centrosinistra (largo)». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
