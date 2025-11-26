L’Italietta di Meloni arranca ma il Pd preferisce baci abbracci e autocompiacimento

Linkiesta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troppo entusiasmo, care tutte e cari tutti: l’innamoramento di sé, sospinto da un buon risultato in due R egioni del Paese, è ciò da cui il Partito Democratico, che da anni oscilla tra autocompiacimento e smarrimento, deve guardarsi. È una malattia antica della sinistra italiana: basta un refolo di vento favorevole, un risultato positivo locale, ed ecco che si leva il coro dell’autoconferma.  Non è per spaccare il capello in quattro. È l’autorevole Istituto Cattaneo che afferma che le regionali «hanno confermato la sostanziale stabilità dell’elettorato, almeno per quanto riguarda l’equilibrio complessivo tra centrodestra e centrosinistra (largo)». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217italietta di meloni arranca ma il pd preferisce baci abbracci e autocompiacimento

© Linkiesta.it - L’Italietta di Meloni arranca, ma il Pd preferisce baci, abbracci e autocompiacimento

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meloni “scala” il Pd e lo intrappola su Gaza. Guerini: “Non sottomettiamoci ad Albanese” - Sta dicendo ai suoi parlamentari: “Il Pd ci sta consegnando i moderati. Come scrive ilfoglio.it

Meloni, su garante privacy Pd-5s forse potevano scegliere meglio - "L'autorità è eletta dal Parlamento, non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerare l'autorità. Scrive ansa.it

Meloni (Pd): «Presidente Todde legittimamente in carica» - «Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale, che mette la parola fine a mesi di polemiche e tentativi di delegittimazione da parte della destra in Regione Sardegna. Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italietta Meloni Arranca Pd