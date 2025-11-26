L' Italia di Banchi ha cinque nuove stelline E tre di loro non giocano in Serie A

26 nov 2025

Domani gli azzurri contro l'Islanda per la prima partita di qualificazioni al Mondiale 2027, nel gruppo tante novità: Suigo sogna l'Nba dalla Serbia, Garavaglia cerca in Germania i minuti che qui non troverebbe, Ferrari brilla a Cividale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

