L’Italia del tennis conclude il 2025 con otto tennisti nella top-100 del ranking ATP. Una dato considerevole, se si pensa che i top-10 sono due e i top-50 cinque. Un’eccellenza perfettamente rappresentata da Jannik Sinner, protagonista di una stagione incredibile, pur “compromessa” dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”. L’altoatesino ha sì chiuso da n.2 del ranking, alle spalle di Carlos Alcaraz, ma con un distacco di soli 550 punti e con 11500 totali. Un riscontro pazzesco, se si considera che il pusterese abbia preso parte a 12 tornei nel computo totale. Se si fa un confronto con l’anno passato, il differenziale è di appena 330 punti (11830). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia chiude il 2025 con 8 top100 nel ranking ATP: chi ha fatto meglio?