L’Italia chiude il 2025 con 8 top100 nel ranking ATP | chi ha fatto meglio?
L’Italia del tennis conclude il 2025 con otto tennisti nella top-100 del ranking ATP. Una dato considerevole, se si pensa che i top-10 sono due e i top-50 cinque. Un’eccellenza perfettamente rappresentata da Jannik Sinner, protagonista di una stagione incredibile, pur “compromessa” dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”. L’altoatesino ha sì chiuso da n.2 del ranking, alle spalle di Carlos Alcaraz, ma con un distacco di soli 550 punti e con 11500 totali. Un riscontro pazzesco, se si considera che il pusterese abbia preso parte a 12 tornei nel computo totale. Se si fa un confronto con l’anno passato, il differenziale è di appena 330 punti (11830). 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VIVA L’ITALIA chiude la IV edizione di ARTEMIA+ con un ritorno attesissimo: sul palco arriva Anna Cianca, protagonista del toccante monologo scritto da Franca De Angelis e diretto da Rosa Masciopinto. Italia ha sessant’anni, un’anima fragile ma lumin - facebook.com Vai su Facebook
L’ITALIA CHE FA SOGNARE! A Bologna la nostra Nazionale di tennis maschile conquista la terza Coppa Davis consecutiva, quarto titolo della storia azzurra! Berrettini vince 6-3 6-4, Cobolli rimonta 1-6 7-6(5) 7-5 e chiude la finale contro la Spagna. Cuor Vai su X