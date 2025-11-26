Liszt e Mahler con la Nürnberger Symphoniker

Oggi alle 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio la Società dei Concerti di Milano ospita I Nürnberger Symphoniker, diretti da Jonathan Darlington. Eseguiranno la "Sinfonia n. 1 in re maggiore -Titan" di Gustav Mahler e il "Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore" di Franz Liszt. La potenza di questo concerto non risiede tanto nella quantità di musicisti sul palco ma nella visione compositiva di Liszt e Mahler e nel virtuosismo tecnico e musicale richiesto agli interpreti. Solista al pianoforte è Anna Kravtchenko, primo premio all’unanimità al Concorso Internazionale "Busoni" vinto nel 1992 a soli sedici anni, dal quale ha avuto inizio una carriera internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it