Liste d' attesa infinite la Uil | Un anno fa l' accordo ma ad oggi nessuna variazione sostanziale

Liste e tempi di attesa per le visite mediche. Dopo il servizio di Report interviene anche la Uil, parlando dell'accordo sottoscritto poco più di un anno fa dai i sindacati confederali, con l'Azienda Ospedaliera e l'Ausl. “Lievi miglioramenti ma non si registravano sostanziali variazioni rispetto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

SANITA’ SOTTO PRESSIONE: TRA LISTE DI ATTESA E APPROPRIATEZZA DELLE CURE Liste di attesa, una criticità importante che affligge la sanità modenese. I ritardi per alcuni esami raggiungono addirittura oltre 500 giorni. A parlarne è il Direttore dell’Az - facebook.com Vai su Facebook

#Cera pregiudiziale liste d'attesa #opencrpiemonte . @PompeoLaura pregiudiziale conformità alla riserva degli alloggi Vai su X

Sanità, liste d’attesa infinite: a Venaria nasce lo sportello che difende i diritti dei pazienti - C’è un momento in cui la politica smette di rassicurare e la realtà torna a bussare con un pugno secco sul tavolo. Si legge su giornalelavoce.it

Liste d’attesa infinite in Sardegna, i viaggi della speranza e la rinuncia alle cure – le storie dei lettori - Tante segnalazioni, racconti di vere e proprie odissee per prenotare un esame specialistico anche in presenza di un tumore ... Lo riporta lanuovasardegna.it

“Liste d'attesa interminabili, pazienti fantasma, agende chiuse e prenotazioni che non funzionano". Parma bocciata dall'inchiesta di Report - Liste d'attesa e prenotazioni fittizie: la sanità parmigiana è finita su Report, in un serfvizio andatgoin onda ieri sera, domenica 23 novembre. Si legge su parmatoday.it