Lirismo indifeso la mostra antologica di Franco Onali
Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco, ad Arezzo, ospita “Lirismo indifeso”, mostra antologica di Franco Onali a cura di Jacopo Bucciantini.Sabato 29 novembre, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale con il concerto jazz di Giulio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
