Lippi torna per poco in panchina | il discorso da brividi al Viareggio
(Adnkronos) – Marcello Lippi di nuovo in panchina? Sì. Almeno per poco. Il ct della Nazionale campione del mondo 2006, oggi 77enne, ha riassaporato le emozioni dello spogliatoio nella sua Viareggio. L'ex allenatore ha parlato ai ragazzi della squadra della sua città (che oggi milita nel campionato toscano di Eccellenza) per cercare di dare una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alberto Urso torna a casa, nello studio di Amici che lo ha visto nascere come artista e vincere il talent show di Maria De Filippi nel 2019. - facebook.com Vai su Facebook