Lipe 2025 in scadenza il modello del terzo trimestre | quando va compilato
È tempo di pensare alla terza scadenza del 2025 delle comunicazioni trimestrali Iva periodiche, conosciute con l’acronimo Lipe. La deadline ufficiale sarebbe fissata per il prossimo 30 novembre, ma cadendo di domenica la pratica può essere espletata entro il 1° dicembre 2025. La comunicazione Lipe del terzo trimestre 2025 (luglio, agosto e settembre) rientra tra gli adempimenti periodici obbligatori che servono all’Agenzia delle Entrate a verificare il corretto versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei contribuenti. Per quest’anno non sono previste delle modifiche di rilievo per la gestione dell’adempimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Lipe 2025, in scadenza il modello del terzo trimestre: quando va compilato - Si avvicina un’ulteriore scadenza per i contribuenti: la trasmissione del Modello Lipe 2025 per il terzo trimestre da fare il 1° dicembre ... Si legge su quifinanza.it
Scadenze fiscali dicembre 2025, tutti gli appuntamenti da segnare - Dicembre è un mese ricco di appuntamenti, molti sono gli adempimenti che slittano dal mese di novembre. Riporta money.it
Codice tributo 6033, versamento Iva terzo trimestre, cos’è, quando si paga e istruzioni F24 - Ecco le scadenze da rispettare, i soggetti obbligati e le istruzioni per la compilazione del modello F24. Lo riporta money.it