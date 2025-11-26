Lipe 2025 in scadenza il modello del terzo trimestre | quando va compilato

È tempo di pensare alla terza scadenza del 2025 delle comunicazioni trimestrali Iva periodiche, conosciute con l’acronimo Lipe. La deadline ufficiale sarebbe fissata per il prossimo 30 novembre, ma cadendo di domenica la pratica può essere espletata entro il 1° dicembre 2025. La comunicazione Lipe del terzo trimestre 2025 (luglio, agosto e settembre) rientra tra gli adempimenti periodici obbligatori che servono all’Agenzia delle Entrate a verificare il corretto versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei contribuenti. Per quest’anno non sono previste delle modifiche di rilievo per la gestione dell’adempimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

