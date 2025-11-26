L' inverno bussa alla porta | un' altra giornata di allerta gialla e temperature in calo

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta gialla anche domani, 27 novembre. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido per tutta la giornata, sul territorio palermitano ma anche sulla parte Tirrenica della Sicilia. Continua, dunque, il tempo instabile che, secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

