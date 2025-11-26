L' intervista al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli
Ad aprire la serata di dibattito è stata l'intervista del direttore di ArezzoNotizie Mattia Cialini al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che chiuderà il suo secondo e ultimo mandato da primo cittadino nella prossima primavera.Un'occasione per trarre un bilancio dei suoi 10 anni da sindaco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
