L' intervista al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli

26 nov 2025

Ad aprire la serata di dibattito è stata l'intervista del direttore di ArezzoNotizie Mattia Cialini al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che chiuderà il suo secondo e ultimo mandato da primo cittadino nella prossima primavera.Un'occasione per trarre un bilancio dei suoi 10 anni da sindaco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

