L’Inter Under 23 si fa rimontare 3-2 al 93? dal Renate e viene eliminata dalla Coppa Italia di Serie C

2025-11-26 17:56:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Pesante ko agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C ed eliminazione dal torneo con due goal subiti nei minuti di recupero. L’Inter Under 23 è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie C dal Renate in un pomeriggio amarissimo per i ragazzi di Stefano Vecchi, virtualmente qualificati fino al 90esimo, ma rimontati e superati in casa allo U-Power Stadium di Monza nei minuti di recupero. I nerazzurri dopo aver subito il goal di Anelli in apertura, recuperano con Lavelli a fine primo tempo e passano in vantaggio con Zuberek a 10 dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

