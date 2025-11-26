L' Inter in casa Atletico capirà cosa le manca

La partita è insidiosa, piena di spigoli e di brutti ricordi. L'Atletico è squadra forte e pericolosa, soprattutto nel suo Metropolitano, gremito e trascinante. Due anni fa, Inzaghi ci lasciò le penne agli ottavi di finale, tradito dall'errore di Lautaro dal dischetto. La guida sempre il Cholo Simeone, in panchina per la 15ª stagione consecutiva, 755 partite, ma con un lontano e indimenticato passato nerazzurro, cui non smette di strizzare l'occhio («non dipende solo da me, ma penso che nel mio cammino prima o poi tornerà l'Inter»). Simeone ha solo 6 punti in classifica, la metà di Chivu, capolista a punteggio pieno e un solo gol incassato in 4 partite, ma lui Arsenal e Liverpool le ha già affrontate (perdendo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

