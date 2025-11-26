L’Intelligenza Emotiva guida la trasformazione delle aziende nell’era dell’AI
Nel mondo del lavoro contemporaneo, i contesti tecnologici e organizzativi cambiano a una velocità senza precedenti. Le aziende non possono più limitarsi a reagire ai mutamenti, ma devono anticiparli e governarli con visione strategica, metodo e consapevolezza. In questo scenario, la funzione HR. 🔗 Leggi su Today.it
