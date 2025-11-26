L’instabile accordo tra Islamabad e Kabul

Secondo le autorità afghane, almeno nove bambini e una donna sarebbero stati uccisi in seguito a un bombardamento del Pakistan contro un’abitazione nella provincia sudorientale di Khost, che sarebbe avvenuta martedì a mezzanotte. Islamabad ha smentito di aver condotto raid aerei su territorio afghano, ma la situazione fra i due paesi rischia di precipitare di nuovo, dopo che il Pakistan è stato colpito da diversi attentati compiuti da gruppi terroristici che, secondo il governo pachistano, sarebbero appoggiati e protetti dai talebani. Il mese scorso, dopo una serie di attacchi reciproci che ha causato decine di vittime, il cessate il fuoco fra Kabul e Islamabad è stato mediato da Qatar e Turchia, ma appare evidente ormai che non si tratti di un accordo stabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

