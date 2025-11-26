L’iniziativa Nell’arco di una vita Omaggio a Giovanni Lucchi

Il Museo del Violino ricorda Giovanni Lucchi (foto), uno dei più apprezzati archettai cremonesi, scomparso improvvisamente nel 2012. Al Museo del Violino la Fondazione Lucchi Onlus ha donato sette archetti realizzati dal maestro Lucchi, un nome conosciuto in tutto il mondo. "Nell’arco di una vita" è il titolo dell’iniziativa in programma mercoledì prossimo in Sala Fiorini al Museo del Violino, alla quale interverranno Maria Luisa D’Ambrosio, presidente Commissione Cultura del Comune di Cremona, Virginia Villa, direttore generale della Fondazione Museo del Violino Cremona, Massimo Lucchi, presidente della Fondazione Lucchi Onlus, Riccardo Angeloni, conservatore delle Collezioni del Museo del Violino, mentre l’incontro sarà moderato da Roberto Codazzi, direttore artistico di STRADIVARIfestival. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

