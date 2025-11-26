Lineamenti scolpiti volto iper liftato età indefinibile | Kris Jenner e Lauren Sanchez sempre più unite dalla chirurgia e medicina estetica

K ris Jenner, momager a capo del clan familiare più esposto del mondo, le Kardashian, e Lauren Sanchez aka Mrs Bezos: una foto insieme, e il gioco è fatto. Daily Mail fa notare come le due amiche – n onostante i 15 anni di differenza (70 la Jenner, 55 la Sanchez) – siano diventate praticamente due fotocopie. Sopracciglia alte e liftate, zigomi pronunciatissimi, sguardo foxy e mandibola tagliente: i visi delle due dive dello showbiz sono sempre più simili, quasi gemelle. Alla base di questa somiglianza che ha dell’incredibile? Molti interventi di medicina estetica e chirugia plastica. Kris Jenner cambia look: con il nuovo taglio di capelli somiglia più che mai alla figlia Kim Kardashian X Kris Jenner (70 anni) e Lauren Sanchez (55), sempre più uguali?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

