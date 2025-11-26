La più grande crisi morale del nostro tempo – negli ultimi due anni, da quando ha avuto inizio il genocidio in Palestina – si misura con i morti e l’indifferenza. Perché la più grande assente nello sguardo dell’Occidente su Gaza è, secondo Roberto De Vogli, Professore di Salute globale e Psicologia del potere all’Università di Padova – già docente in Salute pubblica ed Epidemiologia sociale presso l’Università del Michigan, l’Università della California Davis e University College London –, l’empatia. In “ Empatia selettiva: perché l’Occidente è rimasto a lungo indifferente al genocidio di Gaz a ”, in uscita il 26 novembre per Compagnia editoriale Aliberti, De Vogli mette a nudo i doppi standard morali di leader, giornalisti e intellettuali mainstream e svela una società che riserva compassione solo a determinate vittime, ignorandone altre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’indifferenza è la nostra vergogna, Gaza è lo specchio della nostra ipocrisia”: l'”empatia selettiva” dell’Occidente spiegata nel nuovo libro del prof. De Vogli