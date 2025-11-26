L’incubo di Alessia continua | Resto una senzatetto dalla gente solo parole Perde anche la pensione
Arezzo, 26 novembre 2025 – Nell’agenda di Babbo Natale il nome di Alessia non c’è più. O forse non c’è mai stato davvero. Niente casa, niente lavoro: e fin qui nulla di nuovo. In aggiunta niente pensione: 346 euro al mese di invalidità sfumate con il primo freddo (che per lei non è un dettaglio meteo) e con l’ultima mensilità di ottobre. L’ultimo caldo d’autunno le aveva portato molte attenzioni e molte promesse. Telefonate da Civitavecchia, Ercolano, Bologna. Lavoro per lei e per il compagno. Casa per tutti e due. Casa solo per lei. Molta attenzione, nessuna concretezza. Le attenzioni e le promesse sono cadute con le foglie d’autunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
