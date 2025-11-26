L’importanza del western dimenticato nella nascita di john wick

l’influenza del western classico su “john wick” e la saga moderna d’azione. La popolarità di John Wick ha riscritto le regole dell’ action cinema contemporaneo, grazie a uno stile visivo distintivo e a una narrazione gonfia di elementi di stile e simbolismo. Sebbene comunemente associato all’opera di Chad Stahelski e alle influenze del cinema asiatico, un forte richiamo al western si cela nelle sue radici narrative e iconografiche. Questo articolo analizza le analogie tra la saga di Keanu Reeves e uno dei più importanti film western degli anni Ottanta, Il cavaliere pallido. il ruolo del western negli sviluppi narrativi di “john wick”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it