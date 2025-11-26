Ligabue è caduto durante un concerto a Modena | stava cantando Balliamo sul mondo

Piccolo incidente sul palco per Ligabue. Durante il suo concerto al PalaPanini di Modena, in occasione del diciottesimo raduno del suo fan club ufficiale, il barMario, è caduto a terra. Ironia della sorte, in quel momento il cantautore di Correggio stava cantando Balliamo sul mondo. Niente di grave, per fortuna; lo scivolone, anzi, si è trasformato in un momento di ilarità. Mentre stava suonando la chitarra, e aver tentato un salto a ritmo, il rocker ha perso l’equilibrio, per poi finire a terra. Nessun problema: Liga, divertito, ha continuato a esibirsi da sdraiato, come se nulla fosse. Dopotutto, come canta lui stesso, «Cadremo ballando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

