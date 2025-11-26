Ligabue è caduto durante un concerto a Modena | stava cantando Balliamo sul mondo

Metropolitanmagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccolo incidente sul palco per Ligabue. Durante il suo concerto al PalaPanini di Modena, in occasione del diciottesimo raduno del suo fan club ufficiale, il barMario, è caduto a terra. Ironia della sorte, in quel momento il cantautore di Correggio stava cantando Balliamo sul mondo. Niente di grave, per fortuna; lo scivolone, anzi, si è trasformato in un momento di ilarità. Mentre stava suonando la chitarra, e aver tentato un salto a ritmo, il rocker ha perso l’equilibrio, per poi finire a terra. Nessun problema: Liga, divertito, ha continuato a esibirsi da sdraiato, come se nulla fosse. Dopotutto, come canta lui stesso, «Cadremo ballando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ligabue 232 caduto durante un concerto a modena stava cantando balliamo sul mondo

© Metropolitanmagazine.it - Ligabue è caduto durante un concerto a Modena: stava cantando “Balliamo sul mondo”

News recenti che potrebbero piacerti

ligabue 232 caduto durante“Cadremo ballando”: Ligabue perde l’equilibrio e inciampa sul palco sulle note di “Balliamo sul mondo”, il video &#232; virale - Il rocker scivola durante l'esibizione al PalaPanini di Modena per il fan club BarMario, ma continua a suonare come se nulla fosse ... Segnala ilfattoquotidiano.it

ligabue 232 caduto duranteLigabue cade sulle note di “Balliamo sul Mondo” ma continua a suonare: il video virale - " cantava Ligabue, e per un attimo &#232; sembrato che quelle parole diventassero parte dello spettacolo. Scrive tg.la7.it

ligabue 232 caduto duranteLuciano Ligabue cade sul palco durante il concerto a Modena: il video &#232; virale - Al PalaPanini, durante il raduno del fan club, il rocker di Correggio è scivolato durante “Balliamo sul mondo” ma si è rialzato sorridendo, dimostrando che per lui non conta cadere, ma come ci si rial ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ligabue 232 Caduto Durante